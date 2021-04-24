Школы Пскова зачисляют в первый класс младших братьев и сестёр своих учеников

23:49, 24 апреля 2021, ПАИ

​

Псковские школы обратились к родителям будущих первоклассников с просьбой поторопиться с документами для зачисления. Об этом сообщила группа Псковского педагогического комплекса в «Вконтакте».

«Обращаемся к родителям (законным представителям) обучающихся в школах города Пскова. Если у вас есть младший ребёнок, который с 1 сентября должен пойти в 1 класс, просим срочно обратиться в школу, которую посещает старший брат или сестра», - сообщила школа.

Приём заявлений в 1-й класс для детей, проживающих на закрепленной территории, а также имеющих право на первоочередной и преимущественный приём, начался 1-го апреля. А для детей, не проживающих на закрепленной территории, приём заявлений о приёме на обучение начнётся 6 июля и продлится до момента заполнения свободных мест, но не позднее чем до 5-го сентября.