Президент России подписал указ о призыве запасников на военные сборы
26 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы пребывающих в запасе граждан. Об этом пишет РИА Новости.
В соответствии с указом правительство и региональные власти должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом запасников и проведением военных сборов.
Документ вступает в силу со дня его официального опубликования — с 26 апреля.
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