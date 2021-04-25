Президент России подписал указ о призыве запасников на военные сборы

15:40, 26 апреля 2021, ПАИ

26 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы пребывающих в запасе граждан. Об этом пишет РИА Новости.

В соответствии с указом правительство и региональные власти должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом запасников и проведением военных сборов.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования — с 26 апреля.