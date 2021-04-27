Следить внимательно за вороном советует сегодня народный календарь

08:41, 27 апреля 2021, ПАИ

27 апреля по народному календарю наступил день Мартына Лисогона. Об этом сообщает портал calend.ru.

Будущий святой Мартин жил в Константинополе и носил титул папы римского. Его пытались убить по приказу императора, но, приблизившись к Мартину, наемник ослеп. В итоге папу сослали в Херсонес Таврический, там он и умер.

Люди верили, что именно в его день лисицы покидают старые норы и роют новые, поэтому его и назвали Лисогоном: в первые дни после переселения лисы бывают слепы и глухи, и их можно ловить голыми руками.

Говорили, что на Мартына (Мартина) ворон купает своих детей в лужах и отпускает «в отдел» — на особое семейное житье. Ворона считали зловещей птицей, приписывали ему магическую силу. «Ворона каркает к ненастью, а ворон — к несчастью», - говорили в народе. Были и другие приметы, но все недобрые: если кто-то в лесу запоет и увидит ворона — тот натолкнется на волка; если ворон каркает на церкви — к покойнику в селе, если каркает на избе — к покойнику во дворе.

Если день Лисогона выдавался теплым и ярким, то можно ждать хороший урожай. На Мартына принято было работать от зари до зари, чтобы подготовить под посев как можно большую площадь.