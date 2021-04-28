Анна Кузыченко рассказала, когда закончится учебный год для псковских школьников

11:59, 28 апреля 2021, ПАИ

Начальник Управления образования Пскова Анна Кузыченко прокомментировала Псковскому агентству информации возможность продления школьникам учебного года.

Как сообщила Анна Кузыченко, в связи с объявленными президентом выходными с 1 по 10 мая продления учёбы в псковских школах не планируется.

«Будут внесены изменения в график учебной программы, а год завершится, как и планировалось, в последние дни мая», - сообщила начальник управления образования.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что все школы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая.

В соцсетях родители псковских школьников были обеспокоены, что из-за неожиданных каникул учебный год закончится позже обычного.