«Раскачиваться некогда, нужно сразу «в бой» – губернатор главе Порховского района

14:14, 28 апреля 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с главой Порховского района Юрием Семеновым. Основными темами стали актуальные вопросы развития муниципальной инфраструктуры.

В первую очередь, глава региона ориентировал Юрия Семенова на системную работу с профильными региональными комитетами. Важно сформировать муниципальную команду, чтобы быстро начать работу.

«Раскачиваться некогда, нужно сразу «в бой». Вопросов много, но, как я уже отмечал, мы будем поддерживать», — отметил глава региона.

Среди первостепенных задач на встрече выделили необходимость приведения в порядок около 30 км региональной дороги Лопатово – Боровичи, которая, помимо прочего, ведет к Свято-Благовещенской Никандровой пустыни.

Юрий Семенов обратил внимание губернатора на необходимость ремонта моста через реку Шелонь в Порхове, который располагается на региональной дороге, ведущей в Дно. Рядом находятся пожарная часть и социальные объекты, для доступа к которым граждане активно используют переправу.

Глава региона отметил, что поручения будут даны профильному региональному комитету. При этом главе района необходимо подготовить все документы и детально проработать вопросы на местном уровне, чтобы выходить уже с конкретными предложениями.

Также стороны обсудили вопросы водоснабжения в муниципалитете. Скоро в райцентре начнется строительство станции водоочистки. Глава района заметил, что необходимо строительство второй линии водопровода.

«По программе «Чистая вода» региону выделяются большие средства. Если появится экономия, за счет этого можно всю систему водоснабжения и водоотведения привести в порядок», — заметил губернатор.

Юрий Семенов также доложил Михаилу Ведерникову об эпидемиологической ситуации в районе. Глава района отметил, что она находится под контролем. В муниципалитете ведется прививочная кампания. Первый компонент вакцины от COVID-19 получили более одной тысячи жителей района.

Губернатор отметил, что темпы вакцинации необходимо наращивать, поручил руководителю муниципалитета провести в районе большую информационную кампанию, в том числе по проведению майских праздников и организации предстоящих нерабочих дней. Михаил Ведерников подчеркнул, что необходимо обеспечить бесперебойную работу органов муниципальной власти, подведомственных учреждений, а также организаций здравоохранения.

«Необходимо наблюдать за теми, кто прибывает из других регионов. У нас в майские праздники в два раза увеличивается количество людей, находящихся на территории области. Важно, чтобы жители Порховского района понимали, что в эти дни вероятность заразиться COVID-19 гораздо больше. Акцент нужно делать на соблюдение мер предосторожности, в том числе проинформировать, чтобы люди без особой надобности не посещали общественные места», — отметил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что Юрий Семенов 28 апреля официально вступил в должность главы района.