Роскомнадзор проверит ролики с PornHub

11:52, 29 апреля 2021, ПАИ

В России могут заблокировать сайт PornHub: Роскомнадзор направил в Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД письма с просьбой провести экспертизу шести роликов на PornHub. Дело в том, что они противоречат российскому законодательству. Об этом пишет газета «Известия».

В двух из шести видео якобы обнаружены кадры с инструкцией по употреблению наркотиков, еще в двух роликах фигурируют различные атрибуты православной церкви. В оставшихся двух наносятся оскорбления представителям отечественной власти.

Все это напрямую нарушает законодательство РФ. Итого имеется: «пропаганда наркотиков» (ст. 6.13 КоАП), «нарушение права на свободу вероисповеданий» (148 УК РФ), а также «признаки оскорбления представителей власти (ст. 319 УК РФ).

По информации издания, таким образом правительство РФ может начать процесс полной блокировки PornHub на территории страны. Кроме того, Роскомнадзор требует привлечь авторов роликов к ответственности перед законом.