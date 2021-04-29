Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Страна и мир

Роскомнадзор проверит ролики с PornHub

В России могут заблокировать сайт PornHub: Роскомнадзор направил в Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД письма с просьбой провести экспертизу шести роликов на PornHub. Дело в том, что они противоречат российскому законодательству. Об этом пишет газета «Известия».

В двух из шести видео якобы обнаружены кадры с инструкцией по употреблению наркотиков, еще в двух роликах фигурируют различные атрибуты православной церкви. В оставшихся двух наносятся оскорбления представителям отечественной власти.

Все это напрямую нарушает законодательство РФ. Итого имеется: «пропаганда наркотиков» (ст. 6.13 КоАП), «нарушение права на свободу вероисповеданий» (148 УК РФ), а также «признаки оскорбления представителей власти (ст. 319 УК РФ).

По информации издания, таким образом правительство РФ может начать процесс полной блокировки PornHub на территории страны. Кроме того, Роскомнадзор требует привлечь авторов роликов к ответственности перед законом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к решению сделать большие майские выходные?
Проголосовать >>>

29 апреля 2021

Умер мужчина, ставший одним из самых главных интернет-мемов
28 апреля 2021

Евросоюз не сможет отключить Россию от системы международных платежей SWIFT
28 апреля 2021

В Польше изобрели мороженое от старости
28 апреля 2021

Скончался американский астронавт Майкл Коллинз

27 апреля 2021

Карты «Мир» подключат к платежной системе Apple Pay
26 апреля 2021

Фонд Оксаны Фёдоровой наградил победителей Всероссийского конкурса детского творчества «Мои герои большой войны»
26 апреля 2021

Эстония и Финляндия хотят построить подводный тоннель между столицами
25 апреля 2021

Премьер-министр Индии: страну потряс «коронавирусный шторм»

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Телефон/факс: (8112) 72-29-00
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...