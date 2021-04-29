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Общество

За последние три года медики не фиксировали беременности у псковских подростков

Благодаря профилактической работе Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области за последние три года никто из псковских подростков не беременел, сообщила главный врач центра Мария Отраднова на пресс-конференции 29 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Она рассказала, что работа центра направлена на всю область.

«Стараемся охватить работой все сферы региона, вопросы здоровья, актуальные для всех. Мы стараемся донести до населения: как они будут выглядеть и чувствовать себя в 40 лет, зависит только от  них. Наша работа многогранна: физическое здоровье, психическое. Мы пытаемся донести, что такое забота о здоровье, как это нужно делать и для чего. Лет через 5-10 мы сможем увидеть результаты», - отметила Мария Отраднова.

Главный врач центра также рассказала, что центр занимается охраной здоровья с 1993 года и работает со многими учреждениями. Благодаря этому была снята проблема ранней беременности подростков. В последние три года эти случаи свелись к нулю.

В прошлом году Центр профилактики провел более двух тысяч мероприятий, отметила Мария Отраднова, в основном из-за пандемии это были онлайн-тренинги, семинары, обучающие семинары, школа молодых родителей, мероприятия для старшего поколения. Нагрузка на психологов была колоссальная, потому что многие старики сидели дома и им было тяжело.

«Пандемия помогла нам налаживать онлайн-формат работы. Оказалось, довольно действенная схема, иногда удобнее поговорить онлайн, чем приходить куда-то. За год в соцсетях было более 162 тысяч просмотров, охватили более 25 тысяч человек в Псковской области», - отметила Мария Отраднова.

Ранее сообщалось, что Центр профилактики ведет активную работу по половому просвещению подростков. 

 

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