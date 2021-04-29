Началось заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19

16:05, 29 апреля 2021, ПАИ

Заседание регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 проходит в администрации Псковской области 29 апреля.

Псковское агентство информации ведёт прямую трансляцию мероприятия в эфире ПАИ-live, на канале агентства в YouTube, а также на официальной странице ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

На заседании традиционно ожидается разбор эпидемиологической ситуации в регионе. Также будут обсуждаться коронавирусные ограничения, работа пунктов вакцинации в Псковской области, работа дежурных групп в псковских школах и детсадах на майские праздники.