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Митрополит Тихон совершил Божественную литургию святителя Василия Великого

Митрополит Псковский и Порховский Тихон совершает Божественную литургию святителя Василия Великого. Фото Вконтакте

В Великий Четверток митрополит Тихон совершил Литургию в Псково-Печерской обители. Об этом сообщил паблик митрополита.

29 апреля 2021 года, в Великий Четверток, день Воспоминания Тайной Вечери, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную литургию святителя Василия Великого в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.

Его Высокопреосвященству сослужили братия монастыря в священном сане. За богослужением молились прихожане и насельники обители. Общая трапеза после литургии имеет особый статус и чин, даже самые строгие уставы позволяют ради этого смягчение поста.

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