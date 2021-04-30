Митрополит Тихон совершил Божественную литургию святителя Василия Великого

23:35, 29 апреля 2021, ПАИ

В Великий Четверток митрополит Тихон совершил Литургию в Псково-Печерской обители. Об этом сообщил паблик митрополита.



29 апреля 2021 года, в Великий Четверток, день Воспоминания Тайной Вечери, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную литургию святителя Василия Великого в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.



Его Высокопреосвященству сослужили братия монастыря в священном сане. За богослужением молились прихожане и насельники обители. Общая трапеза после литургии имеет особый статус и чин, даже самые строгие уставы позволяют ради этого смягчение поста.