Ещё 72 человека заразились коронавирусом в Псковской области

12:07, 30 апреля 2021, ПАИ

36 263 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 72 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Выздоровело 27 060 пациентов (за сутки – 209), умерло 338 инфицированных COVID-19 человек. Всего специалисты провели 349 957 (за сутки – 1 440) тестов на коронавирус.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.