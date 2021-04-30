Ещё 72 человека заразились коронавирусом в Псковской области
36 263 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 72 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Выздоровело 27 060 пациентов (за сутки – 209), умерло 338 инфицированных COVID-19 человек. Всего специалисты провели 349 957 (за сутки – 1 440) тестов на коронавирус.
Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.
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