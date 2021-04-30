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Политика

В Пскове запланированы проверки управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК

В Псковской области проведут проверку всех организаций ЖКХ для выявления соответствия с системой ГИС ЖКХ. Фото Instagram

Заместитель Губернатора Псковской области Василий Осипов в пятницу, 30 апреля, провел очередное заседание межведомственной рабочей группы по проработке вопросов, связанных с интеграцией информационных систем с ГИС ЖКХ, а также обеспечением полноты и достоверности информации, размещенной в ГИС ЖКХ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Повесткой дня стал вопрос обеспеченности полноты и достоверности информации, размещенной в информационной системе ГИС ЖКХ

С 1-го июля текущего года изменяется порядок принятия решений о предоставлении гражданам мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг.

В соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 28 ноября 2018 № 442-ФЗ «О внесении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации», а также в правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг не предоставляются гражданам при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом, непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года. Информацию о наличии у граждан такой задолженности орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или управомоченное им учреждение получает из государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства — ГИС ЖКХ.

В свою очередь управляющие организации, ресурсоснабжающие компании и региональные операторы по обращению с ТКО и капитального ремонта обязаны своевременно размещать сведения о наличии или отсутствии у граждан задолженности в ГИС ЖКХ. Данные сведения должны быть размещены в течение 5 рабочих дней с момента получения запроса от органа, уполномоченного на принятие решения по выдаче субсидий и компенсаций.

Председатель Комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Татьяна Смирнова отметила, что на основании приказа Заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации — главного государственного жилищного инспектора Российской Федерации о назначении внеплановой проверки Комитетом начата проверка полноты и достоверности данных размещенных в ГИС ЖКХ.

В настоящее время Комитетом в соответствии с утвержденным Планом реализации мероприятий, предусматривающих сокращение количества многоквартирных домов, жилых домов и домов блокированной застройки, по которым в ГИС ЖКХ не размещены договоры управления и договоры по предоставлению коммунальных услуг в Псковской области, завершено 106 внеплановых проверок в отношении поставщиков информации ГИС ЖКХ.

В срок до 15 мая Комитетом запланировано проведение проверок в отношении управляющих организаций, а также ТСЖ ЖСК и др., осуществляющих управление многоквартирными домами на территории Псковской области, в случае выявления в ходе мониторинга ГИС ЖКХ размещения ими не полной и (или) не достоверной информации.

Представитель основных ресурсоснабжающих организаций доложили, что предписания Комитета уже находятся в работе и необходимые данные будут размещены в системе в кратчайшие сроки.

По итогам заседания Василий Осипов призвал максимально оперативно прорабатывать все возникающие вопросы совместно с Комитетом, чтобы граждане не были лишены к назначенному времени пользоваться своими законными правами.

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