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Страна и мир

Скончался спортивный комментатор Леонид Генусов

Фото: Twitter ФК «Зенит»

1 мая на 63-м году жизни от остановки сердца скончался спортивный комментатор Леонид Генусов. Об этом сообщает телеканал 78.ru со ссылкой на сына журналиста.

По словам сына, Леонид Генусов ничем не болел и ни на что не жаловался.

Леонид Генусов родился 7 декабря 1958 года в Ленинграде. В 1983 году окончил Ленинрадский педиатрический институт. Работал на Государственном кабельном телевидении в творческом отделе под руководством О. Н. Колояровой с 1989 года.

В 1996 году Генусов стал автором программы под названием «Зенит-XXI»: программа выходила на «СТС-Петербург», в течение 2007 года — телеканале «100-ТВ». В 1999 году специалист занял должность руководителя пресс-службы «Зенита». С июля 2002 по 2006 год был начальником международного отдела «Зенита».

Генусов стал финалистом национального телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» 2008 года с проектом «Футбол — Pro&Contra». 

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