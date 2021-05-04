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Общество

Более 14,5 тысячи жителей Псковской области проголосовали за объекты благоустройства

Более 14,5 тысячи жителей Псковской области приняли участие в онлайн-голосовании по отбору объектов благоустройства, в том числе на общефедеральной платформе обратной связи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Наиболее активно в голосовании принимают участие жители крупнейших городов области: Великих Лук (более 2,7 тыс. голосов) и Пскова (порядка 1,8 тыс. голосов). Среди муниципалитетов в лидерах по числу проголосовавших Невельский район (около 1,7 тыс. человек) и Псковский (более 1,1 тыс. человек).

Онлайн-голосование за объекты благоустройства стартовало 26 апреля и продлится до 30 мая. Мероприятие реализуется по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В Псковской области к голосованию представлены 96 территорий. Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список для благоустройства на 2022 год.

Проголосовать за дизайн-проекты или территории, которые нужно благоустроить, можно на сайте платформы 60.gorodsreda.ru. Для этого необходимо зарегистрироваться через подтвержденную запись на «Госуслугах» или по подтвержденному номеру телефона, а также на самом портале госуслуг.

Для оказания информационной и технической помощи гражданам в Псковской области открыты 26 волонтерских центров.

Министерство строительства и ЖКХ РФ России организовало работу горячей линии по вопросам электронного рейтингового голосования за объекты благоустройства. Единый бесплатный номер 8 (800) 600-20-13 доступен для каждого гражданина из любого уголка России.

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