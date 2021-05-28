Война и мир – в очередном выпуске «Псковского телеграма»

17:30, 28 мая 2021, ПАИ

Очередной выпуск видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм» о самом интересном в региональном Telegram-пространстве вышел в эфир в пятницу, 28 мая, в 17:30.

Потенциальная схватка «на копьях» между «Новыми людьми» и «партией граждан», электронные праймериз «Единой России», отчет губернатора и реакция депутатов, самолетная «демократия» и ледяная война Лукашенко, а также все собаки полуанонимного телеграмера – в центре внимания соведущих Антона Сергеева, Александра Машкарина и Максима Андреева.

Программа «Псковский телеграм» начала выходить в январе 2021 года. Выпуски программы можно посмотреть на портале Псковского агентства информации, YouTube-канале ПАИ и в Telegram-канале «Псковские новости».