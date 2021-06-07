Партия «Новые люди» знает, как молодым людям построить карьеру

09:59, 07 июня 2021, ПАИ

Начинающие специалисты Пскова приняли участие в Форуме современных профессий. Учащиеся старших классов и студенты вузов стали участниками Форума современных профессий, который состоялся в минувшую субботу, 5 июня, в областном Доме профсоюзов. Организатором мероприятия выступило Региональное молодежное общественное движение «Новые люди».

«Современная экономика стремительно меняется. Возникают новые профессии, которые раньше и представить-то никто не мог, а в прежних специальностях оказываются востребованы новые навыки и умения. Наш форум должен помочь молодым людям сориентироваться в этом меняющемся мире», – рассказал Андрей Маковский, профсоюзный деятель. Он выступил с традиционной темой профсоюзной защиты и актуального рынка профессий.

«Уходят в прошлое представления о школе как о казарме, которая готовит к жизни по шаблону. Мир другой, а школа выпускает людей с устаревшими навыками. Предпринимательство – это компетенция XXI века. Она должна стать новой всеобщей грамотностью», – ранее заявил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Среди спикеров форума особый интерес у собравшихся вызвало выступление печорского предпринимателя Александра Козлова, который известен производством чая на территории региона. Александр рассказал про свой опыт, про наиболее эффективные приемы ведения бизнеса, подробно остановился на «подводных камнях», которые могут встретиться начинающим предпринимателям.

Выступили на форуме также продюсер социальных медиа Ангелина Троцкая и SMM-специалист, работающий в области рекламы и маркетинга, Вячеслав Чернышев. Кстати, выступления, посвященные правильному ведению аккаунтов в социальных сетях и продвижению себя и своего «бренда» в глобальной сети, также пользовались популярностью.

«Мы рады констатировать, что форум удался. Среди его участников были школьники, начинающие предприниматели, студенты. Пришли даже представители рабочих специальностей. Именно такие мероприятия позволяют дать молодым специалистам необходимые практические знания и навыки, повысив их конкурентоспособность на рынке труда. Эти новые люди – наша надежда на динамичное, социально-экономические развитие региона», – считает Андрей Маковский.