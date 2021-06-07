Наступившая рабочая неделя завершится трехдневными выходными

10:01, 07 июня 2021, ПАИ

Наступившая рабочая неделя завершится трехдневными выходными, сообщили Псковскому агентству информации в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Таким образом, следующая рабочая неделя продлится четыре дня – со вторника по пятницу.

12 июня россияне отмечают государственный праздник - День России, в связи с этим предстоят трехдневные выходные - с 12 по 14 июня. День России выпал на субботу, поэтому нерабочий день переносится на понедельник. Следовательно, выходные продлятся три дня - с 12 по 14 июня. Пятница, 11 июня, является предпраздничным днем, поэтому рабочее время сокращается на один час.