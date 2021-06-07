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Общество

Более двух миллионов рублей перевела псковичка мошенникам

Жители Пскова, Великих Лук и Печорского района стали жертвами интернет-мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

52-летней псковичке неоднократно звонил незнакомец, который представлялся сотрудником службы безопасности банка. Он заявлял, что неизвестные лица намерены осуществить несанкционированное списание ее денежных средств. И якобы, чтобы этого не произошло, необходимо оформить кредит, который следует затем перевести на «безопасный» счет. В итоге горожанка оформила кредитов на общую сумму свыше двух миллионов рублей и перечислила их на указанный адрес. Когда же женщина убедилась, что ее ввели в заблуждение, – обратилась за помощью в полицию.

В результате подобной мошеннической схемы 4 июня лишился 970 тысяч рублей 48-летний житель Печорского района. В тот же день ему позвонил неизвестный гражданин и под предлогом оказания социальной помощи украл более 325 тысяч рублей.

По данным фактам также возбуждены уголовные дела.

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