Нетрезвые водители-рецидивисты попались полицейским в Пскове, Опочке и Куньинском районе

12:57, 07 июня 2021, ПАИ

В Пскове, Опочке и Куньинском районе полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В частности, вечером 6 июня в Пскове у дома на Рижском проспекте полицейские остановили для проверки автомобиль «Фольксваген Джетта». Выяснилось, что за рулем иномарки находился нетрезвый 41-летний пскович.

5 июня в Опочке на улице Ленина на автомашине «Фольксваген Пассат» ехал 30-летний местный житель, который также находился в нетрезвом состоянии.

В этот же день в Куньинском районе на дороге Кунья – Кресты правоохранители остановили ВАЗ-21214. Выяснилось, что этой легковушкой управлял 40-летний житель поселка Кунья.

По данным фактам проводятся проверки.