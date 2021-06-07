Нетрезвые водители-рецидивисты попались полицейским в Пскове, Опочке и Куньинском районе
В Пскове, Опочке и Куньинском районе полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.
В частности, вечером 6 июня в Пскове у дома на Рижском проспекте полицейские остановили для проверки автомобиль «Фольксваген Джетта». Выяснилось, что за рулем иномарки находился нетрезвый 41-летний пскович.
5 июня в Опочке на улице Ленина на автомашине «Фольксваген Пассат» ехал 30-летний местный житель, который также находился в нетрезвом состоянии.
В этот же день в Куньинском районе на дороге Кунья – Кресты правоохранители остановили ВАЗ-21214. Выяснилось, что этой легковушкой управлял 40-летний житель поселка Кунья.
По данным фактам проводятся проверки.
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