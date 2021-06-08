Кристина Калашникова стала новым руководителем территориального отдела социальной защиты города Пскова
Сегодня, 7 июня, председатель Комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева представила сотрудникам территориального отдела города Пскова нового руководителя — Калашникову Кристину. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе областной администрации.
Кристина Калашникова родилась в 1981 году, образование высшее. В социальной сфере трудится с 2013 года. Начинала работу ведущим специалистом, а в 2015 году возглавила территориальный отдел Палкинского района.
В настоящее время Кристина Яаковна до проведения конкурсных процедур будет исполнять обязанности начальника территориального отдела города Пскова.
На встрече с коллективом территориального отдела города Пскова Ольга Евстигнеева в преддверии Дня социального работника вручила Благодарственные письма лучшим работникам отдела.
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Кристина Калашникова стала новым руководителем территориального отдела социальной защиты города Пскова