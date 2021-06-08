Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Соцсфера

Кристина Калашникова стала новым руководителем территориального отдела социальной защиты города Пскова

Коллектив территориального отдела социальной защиты города Пскова получил благодарственные письма. Фото: комитета социальной защиты Псковской области

Сегодня, 7 июня, председатель Комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева представила сотрудникам территориального отдела города Пскова нового руководителя — Калашникову Кристину. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе областной администрации.

Кристина Калашникова родилась в 1981 году, образование высшее. В социальной сфере трудится с 2013 года. Начинала работу ведущим специалистом, а в 2015 году возглавила территориальный отдел Палкинского района.
В настоящее время Кристина Яаковна до проведения конкурсных процедур будет исполнять обязанности начальника территориального отдела города Пскова.

На встрече с коллективом территориального отдела города Пскова Ольга Евстигнеева в преддверии Дня социального работника вручила Благодарственные письма лучшим работникам отдела.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>





Ваши планы на лето?

Проголосовать >>>

08 июня 2021

Кристина Калашникова стала новым руководителем территориального отдела социальной защиты города Пскова

06 июня 2021

На полях Дновского района полным ходом идет посевная

06 июня 2021

В Гдове началась масштабная акция по удалению борщевика Сосновского

05 июня 2021

Котенок с ДЦП из приюта «Лесопилка» ищет любящих хозяев

05 июня 2021

Псковичам рассказали, куда бесплатно можно обратиться для защиты прав дольщиков

05 июня 2021

Великолукские велосипедисты получили награды из рук Александра Козловского
01 июня 2021

Общественная палата России предложила ввести отцовский капитал для многодетных семей
30 мая 2021

Великолукские спасатели провели профилактический рейд для владельцев садовых участков


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...