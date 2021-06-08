В Псковской области за сутки - 43 новых случая заражения коронавирусом
В Псковской области медики выявили ещё 43 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели за сутки - 14 человек, умерло - трое. Об этом в Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он так же напомнил, что вакцинация - это единственный способ побороть covid-19.
С начала эпидемии в Псковской области выявлено 38 136 клинически подтверждённых случая заражения коронавирусной инфекцией.
В регионе сделано более 392 тысяч тестов на вирус.
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