В Псковской области за сутки - 43 новых случая заражения коронавирусом

03:32, 08 июня 2021, ПАИ

В Псковской области медики выявили ещё 43 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели за сутки - 14 человек, умерло - трое. Об этом в Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он так же напомнил, что вакцинация - это единственный способ побороть covid-19.

С начала эпидемии в Псковской области выявлено 38 136 клинически подтверждённых случая заражения коронавирусной инфекцией.

В регионе сделано более 392 тысяч тестов на вирус.