Спортивная резиденция Деда Мороза откроется в Псковской области

13:08, 08 июня 2021, ПАИ

Зимняя спортивная резиденция российского Деда Мороза из Великого Устюга откроется в Пскове. Об этом было объявлено во время встречи Деда Мороза с депутатами Псковской городской Думы 8 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Вместе с главой Пскова Еленой Полонской мы решили открыть зимнюю спортивную резиденцию российского Деда Мороза в спортивно-туристическом комплексе «Раздолье», – отметил Дед Мороз.

Напомним, что Дед Мороз приехал в Псков 7 июня для того, чтобы пригласить псковичей на XI Русские Ганзейские дни, который пройдут в Великом Устюге с 23 по 25 июля.