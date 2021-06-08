Спортивная резиденция Деда Мороза откроется в Псковской области
Зимняя спортивная резиденция российского Деда Мороза из Великого Устюга откроется в Пскове. Об этом было объявлено во время встречи Деда Мороза с депутатами Псковской городской Думы 8 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
«Вместе с главой Пскова Еленой Полонской мы решили открыть зимнюю спортивную резиденцию российского Деда Мороза в спортивно-туристическом комплексе «Раздолье», – отметил Дед Мороз.
Напомним, что Дед Мороз приехал в Псков 7 июня для того, чтобы пригласить псковичей на XI Русские Ганзейские дни, который пройдут в Великом Устюге с 23 по 25 июля.
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