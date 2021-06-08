Подписчики кота Владыки помогли псковскому приюту «Лесопилка»
Подписчики кота митрополита Тихона Владыки помогли псковскому приюту «Лесопилка» с пополнением запасов корма и лекарств, сообщает ТАСС.
Не так давно кот Владыка получил письмо от кошки Малышки из приюта для бездомных животных «Лесопилка», которая попросила о помощи. В аккаунте Владыки тут же появился пост с просьбой о посильной помощи.
«Мы с радостью откликаемся на такие просьбы, а вот на предложения прорекламировать что-то — не соглашаемся, - рассказал отец Антоний. - Радостно было узнать от представителей приюта, что от наших подписчиков пришла помощь».
Как вы относитесь к электросамокатам?
В Псковской области начали принимать заявки на Всероссийский конкурс профессионалов среди работников туристической сферы
Губернатор Псковской области отметил важность сохранения сельских отделений почтовой связи в регионе
Елена Иманаева рассказала ведущим радиостанции «Седьмое небо» о подъёме самолёта времён войны в Пыталовском районе
В конкурсе среди многодетных семей Псковской области разыграют десять автомобилей
Формирование нового состава Общественной палаты Псковской области вошло в ТОП событий за май 2021 года