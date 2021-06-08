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Общество

Единый фронт. Безразличие к вывескам – не в духе псковичей

К 3 июня все вывески в исторической части Пскова должны быть приведены в соответствие с дизайн-кодом, который был специально разработан для столь масштабной задачи. Подробнее об этом можно посмотреть в нашем материале. Предприниматели, которые не позаботились о правильной вывеске, получают предупреждения, согласно которым у них есть 15 дней, чтобы исправить ситуацию. Если ничего не изменится и за это время, вывеска будет демонтирована, а предпринимателя обяжут возместить городу стоимость демонтажа. Кроме того, таким бизнесменам грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей, уточнила Наталья Симонова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.
Такие преображения направлены на улучшение облика города, и мы решили узнать у простых прохожих, заметили ли они какие-либо изменения и как относятся к таким инициативам. Смотрите в нашем опроснике.

Как выясняется, безразличие не в духе псковичей. Многие знают о решении изменить облик вывесок и обращают внимание на то, как происходит этот процесс. «Не только вывески. Вообще город стал меняться в лучшую сторону. О дизайн-коде слышала и отношусь к этому, естественно, положительно», - говорила псковичка. Да, стоит отметить, что детально вопрос не изучается, да это и ни к чему простым людям. Важен результат. «Заметил, что стали снимать их. Вроде постановление какое-то есть, чтобы привести всё к единообразию. Так лучше, я считаю», - говорил пскович.

Даже те, кто особо не обращает внимания на названия организаций, красующиеся на фасаде, поддерживают решение привести всё к единому стандарту. «Нет, не замечала. Но я люблю единый стиль. Для меня это эстетически приятно», - говорила представительница молодого поколения.

Были, конечно, и те, кому факт обновления исторической части города вовсе безразличен. Но таких, к счастью, среди опрошенных меньшинство.

Теперь на владельцев не соответствующих дизайн-коду вывесок будут составлять административный протокол и выдавать им предупреждение о необходимости привести объект в порядок в течение 15 рабочих дней. Если предупреждение будет проигнорировано, то вывеску демонтируют за счёт средств городского бюджета, а потом эти деньги взыщут с её владельца. В случае если его не удастся установить, то деньги придётся заплатить владельцу здания, строения или помещения, где была расположена вывеска.

Напомним, что за пределами центра вывески нужно привести в порядок до 2 июня 2022 года. Пусть Пскову 1118 лет в этом году, но он молодеет и идёт в ногу со временем.

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