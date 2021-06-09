Глава Минздрава сообщил о ходе исследований «Спутника V» на беременных
Выводы о возможности вакцинации беременных от коронавируса российским препаратом «Спутник V» ожидаются в течение нескольких недель, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.
Он сообщил, что уже прошло исследование по эмбриональной токсичности среди пациенток, которые сделали прививку и не знали, что уже беременны.
Михаил Мурашко отметил, что специалисты в настоящее время анализируют данные.
«Я думаю, что в ближайшие пару недель мы сможем сделать какие-то выводы», – добавил глава Минздрава.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к электросамокатам?
09 июня 2021
Об оптимизме псковичей, утренней зарядке, депутатах и Дед Морозе — в «Хорошем дайджесте»
08 июня 2021
В Псковской области начали принимать заявки на Всероссийский конкурс профессионалов среди работников туристической сферы