Команда УФСИН России по Псковской области завоевала золото в первенстве по практической стрельбе

16:50, 09 июня 2021, ПАИ

Команда УФСИН России по Псковской области в первенстве «Динамо» по практической стрельбе стала золотым призером соревнований. Традиционные лично-командные соревнования по стрельбе из боевого оружия, участие в которых приняли команды-представители силовых структур, прошли в Псковском районе на полигоне в деревне Ваулино. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по Псковской области.

Коллектив УФСИН представили сотрудники отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области.

По условиям соревнований, каждой команде предстояло показать свое мастерство в выполнении трех упражнений из пистолета и двух упражнений из карабина. Свою меткость стрелки демонстрировали как в индивидуальных зачетах, так и в командных.

По итогам прошедших соревнований команда УФСИН России по Псковской области в общем зачете заняла первую ступень пьедестала почета и завоевала переходящий кубок первенства. Также сотрудник спецназа «Зубр» принес в копилку команде УФСИН золото в личном зачете, выбив наибольшее количество очков в упражнении из пистолета.