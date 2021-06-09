Команда УФСИН России по Псковской области завоевала золото в первенстве по практической стрельбе
Команда УФСИН России по Псковской области в первенстве «Динамо» по практической стрельбе стала золотым призером соревнований. Традиционные лично-командные соревнования по стрельбе из боевого оружия, участие в которых приняли команды-представители силовых структур, прошли в Псковском районе на полигоне в деревне Ваулино. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по Псковской области.
Коллектив УФСИН представили сотрудники отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области.
По условиям соревнований, каждой команде предстояло показать свое мастерство в выполнении трех упражнений из пистолета и двух упражнений из карабина. Свою меткость стрелки демонстрировали как в индивидуальных зачетах, так и в командных.
По итогам прошедших соревнований команда УФСИН России по Псковской области в общем зачете заняла первую ступень пьедестала почета и завоевала переходящий кубок первенства. Также сотрудник спецназа «Зубр» принес в копилку команде УФСИН золото в личном зачете, выбив наибольшее количество очков в упражнении из пистолета.
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