Псковский детский фонд организовал праздник для 120 воспитанников интернатных учреждений
Псковский Детский фонд в своём Instagram-аккаунте поблагодарил тех, кто принял участие в благотворительной акции «День защиты детей».
На собранные благотворительные пожертвования фонд смог организовать большой праздник для 120 воспитанников интернатных учреждений.
Кроме того, сейчас Детский фонд реализует пять благотворительных проектов в пользу ребят из школ-интернатов и детских домов. А благодаря сладостям и игрушкам, которые жители города приносили в офис фонда, работники смогли поздравить более 160 детей подарками.
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