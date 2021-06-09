Псковский детский фонд организовал праздник для 120 воспитанников интернатных учреждений

19:53, 09 июня 2021, ПАИ

Псковский Детский фонд в своём Instagram-аккаунте поблагодарил тех, кто принял участие в благотворительной акции «День защиты детей».

На собранные благотворительные пожертвования фонд смог организовать большой праздник для 120 воспитанников интернатных учреждений.

Кроме того, сейчас Детский фонд реализует пять благотворительных проектов в пользу ребят из школ-интернатов и детских домов. А благодаря сладостям и игрушкам, которые жители города приносили в офис фонда, работники смогли поздравить более 160 детей подарками.