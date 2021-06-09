Пожилая псковичка потеряла миллионы, поверив мошенникам
Пожилая псковичка потеряла миллионы, поверив мошенникам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, пенсионерке неоднократно звонили неизвестные граждане. Они убедили женщину в том, что ей, якобы, полагается некая крупная компенсация за ранее приобретенное ею лекарство.
Таким образом, введя пожилую женщину в заблуждение, злоумышленники завладели денежными средствами на сумму более двух миллионов рублей.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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