Пожилая псковичка потеряла миллионы, поверив мошенникам

21:36, 09 июня 2021, ПАИ

Пожилая псковичка потеряла миллионы, поверив мошенникам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, пенсионерке неоднократно звонили неизвестные граждане. Они убедили женщину в том, что ей, якобы, полагается некая крупная компенсация за ранее приобретенное ею лекарство.

Таким образом, введя пожилую женщину в заблуждение, злоумышленники завладели денежными средствами на сумму более двух миллионов рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.