Всемирный день модерна отмечается 10 июня

09:02, 10 июня 2021, ПАИ

10 июня отмечается Всемирный день модерна. Праздник был учреждён в 2013 году по инициативе венгерского журнала Szecessziós Magazin и проведён в Музее прикладного искусства там же, в Будапеште, сообщает calend.ru.

Организаторы праздника не случайно выбрали в качестве даты его празднования день 10 июня. Эта дата символична как день памяти двух ушедших великих архитекторов эпохи модерна: Эдёна Лехнера и Антонио Гауди. День памяти этих двух архитекторов стал для организаторов праздника символом и послужил основной его цели – сохранению памяти культурного наследия эпохи модерна.

Модерн – это наименование стиля, который получил широкое распространение в искусстве конца XIX - начала XX века, главным содержанием которого было стремление художников противопоставить своё творчество историзму и эклектизму искусства второй половины XIX столетия. При этом некоторые специалисты классифицируют его как художественный стиль, некоторые – как период в истории искусства, а некоторые – как историко-культурное понятие.

Работая в этом направлении, многие архитекторы с интересом и успешно внедряли в практику использование новых строительных материалов и технологий (сталь, бетон), стремясь уходить от прямых линий и углов, симметрии, отдавая предпочтение плавным изгибам, линиям, орнаментам. Эти же черты были присущи в эпоху модерна и творчеству скульпторов, живописцев, графиков, ювелиров.

Празднование Всемирного дня модерна, как правило, носит тематический характер. Каждый год мероприятия посвящены тем или иным элементам архитектуры, скульптуры, созданным по канонам стиля модерн. Ежегодно в большинстве стран Европы с этой целью они проводят фотоконкурсы, выставки, экскурсии и семинары, издают книги и работают над документальными фильмами, посвящая их уникальному феномену в истории культуры и искусства – стилю модерн.