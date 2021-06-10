Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Всемирный день модерна отмечается 10 июня

На фото: Особняк Лавриновского (псковский ЗАГС)

10 июня отмечается Всемирный день модерна. Праздник был учреждён в 2013 году по инициативе венгерского журнала Szecessziós Magazin и проведён в Музее прикладного искусства там же, в Будапеште, сообщает calend.ru.

Организаторы праздника не случайно выбрали в качестве даты его празднования день 10 июня. Эта дата символична как день памяти двух ушедших великих архитекторов эпохи модерна: Эдёна Лехнера и Антонио Гауди. День памяти этих двух архитекторов стал для организаторов праздника символом и послужил основной его цели – сохранению памяти культурного наследия эпохи модерна.

Модерн – это наименование стиля, который получил широкое распространение в искусстве конца XIX - начала XX века, главным содержанием которого было стремление художников противопоставить своё творчество историзму и эклектизму искусства второй половины XIX столетия. При этом некоторые специалисты классифицируют его как художественный стиль, некоторые – как период в истории искусства, а некоторые – как историко-культурное понятие.

Работая в этом направлении, многие архитекторы с интересом и успешно внедряли в практику использование новых строительных материалов и технологий (сталь, бетон), стремясь уходить от прямых линий и углов, симметрии, отдавая предпочтение плавным изгибам, линиям, орнаментам. Эти же черты были присущи в эпоху модерна и творчеству скульпторов, живописцев, графиков, ювелиров.

Празднование Всемирного дня модерна, как правило, носит тематический характер. Каждый год мероприятия посвящены тем или иным элементам архитектуры, скульптуры, созданным по канонам стиля модерн. Ежегодно в большинстве стран Европы с этой целью они проводят фотоконкурсы, выставки, экскурсии и семинары, издают книги и работают над документальными фильмами, посвящая их уникальному феномену в истории культуры и искусства – стилю модерн.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>





Как вы относитесь к электросамокатам?
Проголосовать >>>

10 июня 2021

Стали известны имена участников соревнований по воздухоплаванию в Великих Луках
10 июня 2021

Всемирный день модерна отмечается 10 июня
10 июня 2021

Вирусолог предсказал появление суперштамма COVID-19
10 июня 2021

Всемирный день мороженого отмечается 10 июня
10 июня 2021

Более 395 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
10 июня 2021

Вознесение Господне празднуют православные христиане
10 июня 2021

В «Хорошем дайджесте» сегодня: ссориться нельзя, цены на коммуналку вырастут и каковы последние обеды
10 июня 2021

48 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Псковской области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...