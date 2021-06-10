Псковские шахматисты получили дипломы всероссийского онлайн-турнира среди пенсионеров
Дипломы участников всероссийского шахматного онлайн-турнира среди пенсионеров получили псковские шахматисты. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ОПФР.
В апреле текущего года сборная команда регионального отделения «Союза пенсионеров России» при поддержке федерации шахмат Псковской области представляла регион на всероссийском шахматном онлайн-турнире среди пенсионеров.
В состав сборной команды вошли любители шахмат Владимир Полевой , Валентин Петрушин и Светлана Арефьева.
Пожилые псковичи соревновались в лично-командном первенстве среди мужчин и женщин по швейцарской системе в семь туров на игровом шахматном портале.
Организаторы направили псковским шахматистам дипломы участника турнира.
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