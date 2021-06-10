Почтовые отделения изменят график работы в связи с Днём России
Почтовые отделения изменят график работы в связи с Днём России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе АО «Почта России».
12 июня станет выходным днём для всех почтовых отделений, кроме круглосуточных.
В предпраздничный день почтовые отделения всех классов закроются на час раньше (за исключением отделений с круглосуточным режимом работы).
13 июня почтовые отделения будут работать по обычному графику.
14 июня отделения «Почты России» будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы.
Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для некоторых сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы. Пенсии и пособия в праздничные дни будут доставляться по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.
Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении «Почты России» и на сайте компании. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства.
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