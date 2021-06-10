Пятый созыв Общественной палаты Псковской области приступил к работе
Первое заседание Общественной палаты Псковской области пятого состава проходит в зале администрации региона 10 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
В новый состав Общественной палаты вошли 34 человека. Сегодня присутствуют 33 члена палаты, один отсутствует по болезни.
В повестке значится восемь вопросов. Общественная палата изберёт председателя и его заместителя (заместителей), утвердит количество комиссий и рабочих групп, их наименования. Будут выбраны председатели комиссий, сформирован совет Общественной палаты.
Также в повестке значатся вопросы о регламенте Общественной палаты Псковской области и о начале процедуры избрания двух её членов из числа кандидатов, представленных местными общественными объединениями, зарегистрированными на территории области.
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