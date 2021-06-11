Убрать лишнее. Инструкция: как стать лучшим в сфере туризма

21:30, 11 июня 2021, ПАИ

Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в сфере туризма 2021» вышел на взлётную полосу. Уже активно принимаются заявки на участие, а впереди ждёт борьба, где на кону звание профессионала в различных направлениях туристической деятельности. Подробности о конкурсе предлагаем почитать в других наших материалах, а сейчас продолжим знакомиться с победителями прошлогоднего конкурса.

Мы уже успели рассказать о Юлии Петровой, которая стала лучшей горничной в прошлом году. Теперь давайте поговорим о человеке, в чьи обязанности непосредственно входит разработка маршрутов и создание туристического продукта, организация туров и расчёт их стоимости. Анастасия Михайлова – лучший Менеджер по въездному и внутреннему туризму 2020 года.

Она работает в сфере туризма 16 лет, знает многие «туристические тропы» и создаёт их сама. По её мнению, успешно работать в сфере туризма - это значит навсегда привязать себя к этой профессии, полностью в неё погружаясь и отдавая часть своей души. По её словам, у людей всегда есть желание узнавать что-то новое, открывать для себя неизведанные места, знакомиться с людьми. Ограничительные меры внесли существенные коррективы передвижения по миру, и, к счастью, соотечественники обратили внимание на внутренний туризм.

«Трендом современного туризма в нашем регионе стали не только индивидуальные поездки по классическим маршрутам, но и экотуризм, трекинги», – рассказала Анастасия.

Человек с таким багажом знаний уже не просто профессионал – он наставник. Поэтому решение принять участие в конкурсе было не для подтверждения своего статуса, а во благо развития других и создания здоровой конкуренции.

«Наработав огромную базу знаний и приобретя колоссальный опыт, я совершенно искренне хотела бы поделиться им с единомышленниками. Я считаю, что мой опыт и знания будут востребованы коллегами. Это, в свою очередь, породит здоровую конкуренцию, которая безусловно приведёт к повышению качества услуг в этой сфере», – считает Анастасия.

Тем не менее, даже если ты матёрый эксперт в том или ином ремесле, тебе всегда нужно держать себя в форме. Быть локомотивом, что невозможно без подготовки и ответственного подхода. Этот конкурс не стал исключением.

«Я опиралась исключительно на свой опыт работы и на анализ живой работы с туристами. Было не просто уместить огромный опыт и знания в короткую временную единицу. Выбрать наиболее актуальную проблему и грамотно ее осветить. И самая сложная задача - это передать коллегам импульс и заряд любви к профессии. Всегда помня о том, что без искренней любви к своему ремеслу результата не будет». Анастасия уверена, что подобные конкурсы полезны расширением круга знакомств, передачей опыта и знаний. Освещением и обсуждением проблем и путей их решения. А главное, что могут дать подобные соревнования – ощущения причастности к большой и дружной семье «людей туризма».

«Конкурс расширил круг знакомств, сориентировал на актуальные направления в сфере туризма. Подсказал некоторые изящные решения существующих проблем.

Сейчас я продолжаю работать, пробую внедрять что-то новое в свою деятельность. Всем рекомендую стать участником этого конкурса. Это же принцип классических соревнований, в которых победу одерживает лучший. А уж на тернистом пути к пьедесталу шлифуется сам человек: убирает лишнее, совершенствует нужное, тем самым становясь профессионалом в своём деле».

Победители регионального этапа получают не только призы и подарки, они отправляются представлять нашу область на федеральном уровне этого конкурса. И мы не могли не спросить о том, какие есть трудности, когда ты сходишься на кулаках с профи всероссийского масштаба.

«К сожалению, из-за ограничительных мер финал конкурса прошлого года проходил в заочном режиме, в ходе которого комиссия оценивала профессионализм конкурсантов на основе видеороликов и онлайн-тестов. Возможно, данный подход несёт слегка субъективную оценку, т.к. харизму, энергию и подачу материала очень тяжело передать не при личном общении».

Надеемся, что в этом году у участников будет возможность показать себя со всех сторон. Но это в будущем. Сейчас предлагаем всем представителям туриндустрии принять участие и подать заявку. Как мы выяснили, конкурс помогает не только набрать профессиональную массу, но и поделиться своим опытом, попутно развивая индустрию в целом.

Если вы часть сферы туризма – не оставайтесь в стороне. Прием заявок осуществляется до 25 июня на электронную почту комитета по туризму Псковской области info@gkt.pskov.ru, по почте на адрес: 180000, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23, или лично по адресу: ул. Конная, д. 2, каб. 412.