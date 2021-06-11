Дмитрий Лобарёв: У ПсковГУ есть все необходимые ресурсы для подготовки IT-специалистов
У Псковского государственного университета есть все необходимые ресурсы для подготовки IT-специалистов. Об этом заявил старший преподаватель, ответственный секретарь приёмной комиссии ПсковГУ Дмитрий Лобарёв в эфире ПАИ-live.
«Мы [ПсковГУ. – ПАИ] федеральное образовательное учреждение, а это значит, что у нас есть ресурсы, которые поступают к нам для реализации образовательных программ», – подчеркнул Дмитрий Лобарёв.
Он отметил, что недавно в ПсковГУ был открыт цифровой парк. «В приёме документов тем поступающим, которые затрудняются при формировании личных кабинетов, помогают специалисты нашего университета, а заодно знакомятся с современной инфраструктурой, которую мы создали для наших будущих студентов», – добавил Дмитрий Лобарёв.
Напомним, что приём документов на зачисление абитуриентов на IT-специальности начался в ПсковГУ 1 июня.
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