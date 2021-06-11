Поступай на IT– ПАИ-live с Дмитрием Лобарёвым

16:16, 11 июня 2021, ПАИ

Cтарший преподаватель, ответственный секретарь приёмной комиссии ПсковГУ Дмитрий Лобарёв стал гостем ПАИ-live.

IT-специалисты сейчас одни из самых востребованных и высокооплачиваемых профессий на рынке труда. ПсковГУ осуществляет подготовку IT-специальностей в двух институтах университета: институте математического моделирования и игропрактики и институте инженерных наук.

О том, как стать IT-специалистом, достаточно ли современного оборудования для подготовки высококлассных профессионалов, а также что нужно для поступления в вуз, в эфире ПАИ-live рассказал Дмитрий Лобарёв.