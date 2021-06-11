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Общество

Приём документов для обучения по IT-специальностям идёт в ПсковГУ

Приём документов на зачисление абитуриентов на IT-специальности идёт в Псковском государственном университете. Об этом сообщил старший преподаватель, ответственный секретарь приёмной комиссии ПсковГУ Дмитрий Лобарёв в эфире ПАИ-live.

Он подчеркнул, что приём документов начался 1 июня. «Мы организуем приём документов на получение образования в дистанционной форме. Есть так называемая электронная приёмная комиссия, которая на данный момент приняла около 200 личных кабинетов. В основном это выпускники прошлых лет, то есть те, кто уже имеет документы об образовании на руках. Основной поток будет наблюдаться позднее, когда школьники сдадут ЕГЭ», – отметил Дмитрий Лобарёв.

По его словам, в этом году при поступления есть нововведение, о которых необходимо знать. «С этого года в качестве вступительных испытаний мы можем принимать не только математику, физику и русский. Мы предоставляем абитуриенту право выбора одного из вступительных испытаний. Он может выбрать физику или информатику. Статистика показывает, что достаточно много абитуриентов в этом году выбрали в качестве вступительного испытания именно информатику и ИКТ. Поэтому будем ждать абитуриентов с хорошими баллами», – сказал Дмитрий Лобарёв.

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