Александр Котов поздравил работников и ветеранов лёгкой промышленности с профессиональным праздником

11:00, 13 июня 2021, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов лёгкой промышленности, сообщили в пресс-службе ПОС.

Александр Котов отметил, что на предприятия отрасли возложена важнейшая задача – обеспечение населения необходимыми товарами народного потребления и добавил, что продукция лёгкой промышленности имеет устойчивый спрос и всегда востребована – от её качества во многом зависит качество нашей повседневной жизни.

«В Псковской области на предприятиях лёгкой промышленности – в небольших компаниях и на крупных производствах – трудятся настоящие мастера своего дела, которые сохраняют лучшие традиции предшественников и успешно осваивают новые технологии. Пример соединения опыта и прогресса – созданная в послевоенном 1945 году псковская швейная фабрика «Славянка», ставшая в наши дни одним из крупнейших предприятий швейной промышленности в России. Ещё один псковский бренд, хорошо известный далеко за пределами региона, – обувное производство «Псков-Полимер»», - подчеркнул спикер облсобрания, выразив слова благодарности за добросовестный созидательный труд, творческий подход к работе и следование самым высоким стандартам качества выпускаемой продукции.

«От всей души желаю вам здоровья, благополучия, успехов и процветания», - добавил Александр Котов.