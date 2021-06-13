День работников легкой промышленности отмечается сегодня

10:04, 13 июня 2021, ПАИ

День работников легкой промышленности отмечается в России и некоторых других странах постсоветского пространства по традиции каждое второе воскресенье июня. Праздник был учрежден указом президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях», пишет calend.ru.

Легкая промышленность является одной из самой близких к потребителю и покупателю отраслей промышленности. Основными подотраслями легкой промышленности традиционно называют текстильную, швейную, кожевенную, меховую, обувную промышленности, а также производство искусственных кож и полимерно-пленочных материалов.

Развитие лёгкой промышленности начинается с 18 века, когда появились прядильные машины и ткацкие станки. Первые предпосылки к массовому производству появились ещё за 6 тысяч лет до нашей эры, когда человечество овладевало навыками обработки шелка, льна, хлопка, шерсти.

Сегодняшний профессиональный праздник посвящен всем работникам и ветеранам легкой промышленности. Именно благодаря им население областей и городов имеет возможность приобретать качественную и доступную продукцию местного производства.