Услуга видеозвонка в реанимацию появится в Псковской инфекционной больнице
С 15 июня родственники смогут позвонить своим близким, которые находятся в реанимации. Новой услугой можно будет воспользоваться через видеозвонок на дежурном мобильном устройстве мессенджера WhatsApp, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
В день планируемого видеозвонка родственнику по телефону информационного центра необходимо будет записаться на разговор в порядке очереди. Видеосвязь будет работать с 15:00 до 16:00 в будние дни (в выходные и праздничные дни - при особой необходимости). Звонок будет осуществляться с разрешения врача реанимации и клинического психолога, которые оценят состояние пациента и возможность его разговора по телефону.
Такая услуга позволит пациентам поддерживать связь с родственниками, что поможет более быстрому выздоровлению.
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