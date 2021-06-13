Услуга видеозвонка в реанимацию появится в Псковской инфекционной больнице

11:26, 13 июня 2021, ПАИ

С 15 июня родственники смогут позвонить своим близким, которые находятся в реанимации. Новой услугой можно будет воспользоваться через видеозвонок на дежурном мобильном устройстве мессенджера WhatsApp, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

В день планируемого видеозвонка родственнику по телефону информационного центра необходимо будет записаться на разговор в порядке очереди. Видеосвязь будет работать с 15:00 до 16:00 в будние дни (в выходные и праздничные дни - при особой необходимости). Звонок будет осуществляться с разрешения врача реанимации и клинического психолога, которые оценят состояние пациента и возможность его разговора по телефону.

Такая услуга позволит пациентам поддерживать связь с родственниками, что поможет более быстрому выздоровлению.