В «Псковском телеграме» озвучены даты выдвижения кандидатов региональными отделениями партий

16:33, 13 июня 2021, ПАИ

Предполагаемые даты проведения конференций региональными отделениями партий, на которых будут выдвинуты кандидаты в Псковское областное Собрание, названы в очередном выпуске программы «Псковский телеграм».

В частности, КПРФ планирует провести региональную конференцию 26 июня. У «Справедливой России» и ЛДПР 25-26 июня пройдут съезды в Москве, после чего будут ясны даты региональных конференций. 27 июня региональную конференцию намерены провести «Новые люди».

Ранее сообщалось, что 24 июня в Пскове пройдет форум «Единой России».