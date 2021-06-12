В «Псковском телеграме» озвучены даты выдвижения кандидатов региональными отделениями партий
Предполагаемые даты проведения конференций региональными отделениями партий, на которых будут выдвинуты кандидаты в Псковское областное Собрание, названы в очередном выпуске программы «Псковский телеграм».
В частности, КПРФ планирует провести региональную конференцию 26 июня. У «Справедливой России» и ЛДПР 25-26 июня пройдут съезды в Москве, после чего будут ясны даты региональных конференций. 27 июня региональную конференцию намерены провести «Новые люди».
Ранее сообщалось, что 24 июня в Пскове пройдет форум «Единой России».
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