Александр Юров: Меланома излечима в 90% случаев

18:17, 15 июня 2021, ПАИ

Меланома излечима на ранних стадиях в 90% случаев, сообщил главврач онкологического диспансера Александр Юров в проекте ПАИ-live, приуроченном к Дню открытых дверей в Псковском онкодиспансере, направленном на выявление рака кожи и меланомы. Акция прошла сегодня, 15 июня.

«Инсоляция, длительное пребывание на солнце, может вызвать базальноклеточный и плоскоклеточный рак и такое грозное заболевание как меланома», - отметил главврач, напомнив, что в летний период происходит рост таких заболеваний, как рак кожи и меланома, поэтому к ним нужно особое внимание.

День открытых дверей, который проводится в онкодиспансекре дважды в год, поможет выявить заболевание на ранних стадиях.

«Что дает пациенту 90% шанс излечения от этих недугов», - отметил Александр Юров.