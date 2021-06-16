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Общество

Формат выпускных в Псковской области остается прежним

Формат выпускных в Псковской области остается прежним, сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по образованию региона Андрей Ермаков на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 16 июня.

Он напомнил, что Псковская область была практически единственным регионом, где родителям разрешили присутствовать на выпускных, но с отдельными ограничениями. «Меры безопасности всегда должны быть и соблюдаться», - подчеркнул Андрей Ермаков. По его словам, родители к этим мерам отнеслись с пониманием, они осознают, что нельзя подвергать риску окружающих.

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