Научный центр появится на базе консорциума ПсковГУ и университета имени Канта

08:44, 17 июня 2021, ПАИ

На базе консорциума «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта – Псковский государственный университет» будет создан региональный научно-образовательный центр (НОМЦ) в Северо-Западном федеральном округе, сообщил в своем Instagram губернатор региона Михаил Ведерников.

Центр будет заниматься развитием научных исследований в области механики и смежных областях, содействовать профессиональному росту молодых учёных и педагогов благодаря повышению качества математического образования на всех образовательных уровнях. ПсковГУ особое внимание уделит подготовке квалифицированных кадров по математическим направлениям, популяризации математики среди учащихся средних и высших учебных заведений СЗФО.



Из федерального бюджета ежегодно на деятельность научного центра будет выделяться около 40 млн рублей, программа госсубсидии рассчитана на 4 года.



«Поздравляю ПсковГУ с этим значимым достижением!» - написал губернатор.