Внесены изменения в Устав Псковской области

12:07, 17 июня 2021, ПАИ

Псковское областное Собрание внесло изменения в Устав области. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 59-й сессии регионального парламента 17 июня.

Поправки касаются уточнения формулировок в части соблюдения условия об отсутствии гражданства (подданства) иностранного государства при избрании депутатом областного Собрания и замещении должности губернатора. Так, парламентарием может быть избран гражданин РФ, постоянно проживающий в стране, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство, обладающий пассивным избирательным правом и достигший на день выборов возраста 21 год. Губернатором области может стать постоянно проживающий в России гражданин РФ, не имеющий гражданства (подданства) другого государства либо вида на жительство или иного документа, обладающий в соответствии с Конституцией РФ, федеральным законом пассивным избирательным правом и достигший возраста 30 лет.

Также законопроектом вносятся уточнения, касающиеся ограничений для замещения отдельных государственных должностей в Псковской области в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного государства. Речь идет о заместителях губернатора, уполномоченных по правам человека, ребёнка и предпринимателей.

Изменения вступят в силу одновременно с началом действия федеральных норм – 1 июля 2021 года.

За проголосовали 38 депутатов.