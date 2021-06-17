Александр Котов поблагодарил губернатора за внимательное отношение к работе регионального парламента

11:14, 17 июня 2021, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов на сессии регионального парламента поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за внимательное отношение к работе Псковского областного Собрания и проблемам, которые озвучивают депутаты. Об этом с заседания 17 июня передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы на протяжении нашего созыва, совместной работы, конструктивно работали с губернатором, органами исполнительной власти Псковской области, администрацией. Мне кажется, что это способствовало улучшению качества нашей работы и органов исполнительной власти», - сказал Котов.

От имени губернатора региона он поблагодарил коллег за работу. «Сегодня заключительное заседание в этом созыве. У каждого на столе лежит благодарственное письмо. Михаил Юрьевич попросил передать большое спасибо за совместную конструктивную работу», - добавил Александр Котов.

17 июня в Пскове проходит заключительная, 59-я сессия Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва.