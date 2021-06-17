Аптечной косметикой от солнца рекомендует пользоваться псковичам врач-дерматолог

17:17, 17 июня 2021, ПАИ

Аптечной косметикой от солнца советует пользоваться псковичам заведующий организационно-методическим отделом ГБУЗ «КВД Псковской области», врач-дерматолог Олег Ефимов. Об этом он сообщил в ПАИ-комментарии.

«Рекомендую пользоваться аптечной косметикой и не ориентироваться на массмаркет. Косметика из аптеки гарантирует, что фильтр будет более стойкий и вы получите ту защиту, которая указана на упаковке», - отметил специалист.

Он напомнил, что загар — это защитная реакция организма, кожи, на воздействие ультрафиолета. «При этом ультрафиолет делится на две категории лучей, от которых надо защищаться. Это лучи типа А и типа Б. Если бы мы с вами разговаривали лет 10 назад, то упор бы делался на защиту от лучей типа Б. Но прогресс идет, в том числе в фармацевтике, поэтому, по современным требованиям, необходима защита сразу от двух типов лучей: А и Б», - пояснил Олег Ефимов.

Лучи типа А, по словам врача, «есть всегда» и не зависят от облачности и типа одежды. «Вас не будет спасать ни окно, ни тонировка, ни одежда. Вот почему некоторые производители одежды сейчас начинают включать в состав одежды фотофильтр», - добавил дерматолог.