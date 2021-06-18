Дом на садовом участке можно построить с помощью материнского капитала

13:21, 18 июня 2021, ПАИ

Семьи с детьми, являющиеся владельцами сертификата на материнский капитал, могут построить дом на садовом участке с помощью средств МСК. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по Псковской области.

При этом должно быть соблюдено несколько условий. Во-первых, за счет материнского капитала можно построить только жилое помещение, которое предназначено для постоянного проживания. Во-вторых, в обязательном порядке должно быть наличие права собственности на землю. В-третьих, жилой дом, который строится на средства капитала, должен соответствовать требованиям, установленным для объектов индивидуального жилищного строительства, а сам участок - находиться в жилой зоне.

Построить жилой дом на садовом участке с использованием материнского капитала можно как своими силами, так и с привлечением подрядчика.

Также материнский капитал можно использовать и на компенсацию проведенного ранее строительства. Право собственности на такое жилое помещение должно быть оформлено не ранее 1 января 2007 года, когда вступил в силу Закон о материнском капитале.

Использовать материнский капитал по вышеуказанным направлениям можно через три года после рождения (усыновления) ребенка. Раньше трех лет владелец сертификата имеет право потратить средства МСК на погашение первоначального взноса либо (и) основного долга и процентов по жилищному кредиту или займу.

Заявление о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, в том числе и на строительство (компенсацию затрат на строительство) дома на садовом участке, удобнее всего подать в электронном виде. При этом никакие дополнительные документы не требуются, так как необходимые сведения специалисты ПФР запросят самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.

Если семья решила построить дом на садовом участке с привлечением кредитных средств, то заявление можно подать непосредственно в банке, в котором открывается кредит. Затем банк уже направляет заявление и кредитный договор в территориальный орган ПФР для принятия решения.

С 2007 года более 29 тысяч псковских семей направили средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. Для этого было перечислено более 11,2 млрд рублей.