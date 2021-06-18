Актера Игоря Костолевского госпитализировали с подозрением на коронавирус

14:52, 18 июня 2021, ПАИ

Сегодня был госпитализирован с дыхательной недостаточностью и пневмонией народный артист России Игорь Костолевский, сообщает телеграм-канал 112.

Отмечается, что, находясь дома, он почувствовал себя плохо и ему вызвали скорую помощь, затем последовала госпитализация.

По подозрениям медиков у актера возможна коронавирусная инфекция, а предварительный диагноз - дыхательная недостаточность и пневмония.