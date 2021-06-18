Более 600 псковских выпускников сдали ЕГЭ по биологии

16:31, 18 июня 2021, ПАИ

671 человек сдал ЕГЭ по биологии в Псковской области, сообщили в пресс-службе администрации региона.

18 июня выпускники Псковской области приняли участие в ЕГЭ по биологии, а также сдавали письменную часть экзамена по иностранным языкам. На экзаменах задействовано 32 пункта проведения экзаменов. Работа по биологии состояла из двух частей, включающих в себя 28 заданий. Время на её выполнение в этом году увеличено на 25 минут — до 3 часов 55 минут. Свои результаты участники получат не позднее 5 июля.

Среди иностранных языков у выпускников Псковской области по-прежнему самым популярным остаётся английский язык, в этом году его сдавали 336 человек. На ЕГЭ по немецкому языку зарегистрировался 21 человек и по французскому языку – 4 человека. Свои результаты участники получат не позднее 7 июля.

При организации экзамена соблюдены все меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором. В пунктах проведения экзамена организовано медицинское сопровождение медицинскими работниками. Охрану прилегающих к пунктам проведения экзаменов территорий осуществляют сотрудники управления федеральной службы войск Росгвардии РФ и УМВД по Псковской области. Экзамены прошли в штатном режиме. Без организационных и технологических сбоев.