Певицу МакSим подключили к ИВЛ и ввели в искусственную кому

14:18, 19 июня 2021, ПАИ

Певицу МакSим (Марину Абросимову) подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя артистки.

«Видимо, коронавирус, но по тестам — отрицательно», — добавила она, уточнив, что у Абросимовой диагностировали пневмонию с сильным поражением легких и низкой сатурацией.

«То есть насыщение кислородом в крови достаточно низкое. На кислород она не реагировала, легкие не прочищались, поэтому доктором было принято решение ввести ее в кому», - пояснила представительница певицы, добавив, что артистка пробудет в коме предположительно несколько дней.

«Врач дает достаточно позитивный прогноз, то есть это вынужденно было сделано для того, чтобы не возникло кислородного голодания, поэтому сейчас все силы идут на то, чтобы прочистить легкие, соответственно, постепенно будут выводить из комы и смотреть, как она реагирует на лечение», - заключила собеседница агентства.