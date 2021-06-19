Владимир Путин призвал граждан привиться от коронавируса

14:54, 19 июня 2021, ПАИ

19 июня на XX съезде «Единой России» президент РФ Владимир Путин призвал граждан привиться от коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства заявил, что лучше привиться, чем болеть.

«Еще раз напоминаю, что прививаться лучше, чем болеть. Во всяком случае, такова позиция ведущих специалистов в нашей стране и в мире», - сказал Путин в своем выступлении.